El Taller Coloma estrena noves instal·lacions amb 80.000 euros de donacions privades

En un termini més llunyà, l'entitat també vol arreglar unes aules obertes i envellides, i transformar-les en un espai més tancat i confortable, que acolliria usuaris amb un perfil assistit i conductual. La voluntat és poder traslladar les persones més autònomes a un nou centre que es faria a Berga.



Perquè totes aquestes propostes siguin una realitat, l'entitat necessita ingressos. Per la seva banda, la Fundació "La Caixa", que ha contribuït a la reforma del menjador i la cuina amb 10.000 euros, ha traslladat aquest dimecres en l'acte formal de presentació de les noves instal·lacions, el seu suport a l'entitat per a continuar col·laborant amb futures donacions.



Des d'aquest setembre, elde lacompta amb noves instal·lacions. L'entitat ha dedicatde diverses donacions privades a la reforma de la cuina i el menjador, que dona servei a unes, entre usuaris, professionals i persones treballadores., gerent de la Fundació, ha subratllat que l'espai es trobava en un estat envellit i de detriment que dificultava la feina i el desenvolupament del servei. Amb les obres s'ha instal·lat un nou terra, s'ha reformat la cuina i s'ha ampliat l'espai, amb més obertures i entrades de llum. Comellas ha detallat que es tractava d'una instal·lació molt senzilla, on no s'hi havia fet cap actuació des del 1984.La gerent ha explicat que les obres s'han finançat amb diners de la mateixa Fundació i amb, com ara La Fundació "La Caixa", Thor Especialidades, Adiquímica, Berguedana SL i la comercial Peralba. Els treballs s'han dut a terme durant el mes d'agost, que és l'únic període que el centre roman tancat, i s'han estrenat aquest setembre.La voluntat de la Fundació és seguir transformant el menjador. Comellas ha declarat que volen fer una nova obra per convertir les actuals finestres en portes que facin de, on s'elevaria un jardí i s'instal·laria una terrassa pels usuaris del centre.