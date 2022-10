La segona trobada empresarial de l'ACEB abordarà el treball en xarxa amb el professor Marc Bernadich

Ja hi ha data per a la segona trobada empresarial del Berguedà, organitzada per l'. Serà el dilluns, 24 d’octubre, a la Font del Balç de Casserres (tocant a Gironella), a les 7 de la tarda. El professor de la Universitat de Manresa,, especialista en direcció empresarial i emprenedoria, és el convidat d’aquesta segona edició d’aquestes trobades.El vespre s’iniciarà amb una breu xerrada de Marc Bernadich, on parlarà de les claus del treball en xarxa entre el sector empresarial. Posteriorment, hi haurà unentre els presents amb un petit refrigeri a peu dret. L’assistència és, però calLa voluntat de l’ACEB, tal com ha explicat el seu president,, és mantenir aquesta dinàmica "d'afterworks" i "propiciar que es generin espais de trobada i reunió entre els empresaris de la comarca en un entorn més informal i sense la necessitat d’haver de tractar sobre els temes concrets que marquen l’agenda comarcal". "És interessant que els empresaris compartim moments per establir contacte entre nosaltres, sumar idees i conèixer projectes", ha valorat Serarols.La primera edició va tenir lloc el mes de juny, coincidint amb el, i va comptar amb la presència d’una vuitantena de persones