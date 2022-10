El Berguedà disposa des d'aquesta setmana de la primera aula multisensorial per a. S'ha inaugurat a Gironella, a la, i és un projecte pilot que neix per cobrir la demanda d'acompanyament de famílies amb infants d'entre 5 i 11 anys amb necessitats. Fins ara, aquest col·lectiu quedava fora del sistema públic, ja que la comarca només disposa d'un servei per a infants de fins a cinc anys a càrrec del).El projecte té el nom d'i es posarà en marxa a partir del 7 de novembre, amb una durada de dos mesos, fins al desembre. L'espai acollirà unper "assegurar una bona atenció personal". Les sessions seran setmanals i aniran a càrrec de professionals de laespecialitzats en l'àmbit de la fisioteràpia i a la psicologia. Tindran unai es dividiran en un espai de recepció, benvinguda i acollida, un espai de relació o joc motriu espontani compartit, un espai creatiu per als infants i un espai de trobada dels pares. Es finalitzarà de manera conjunta amb un joc o la interpretació d'una cançó.L'objectiu de les sessions és proporcionar als infants un espai de, afavorir el desenvolupament i la consolidació de processos de comunicació i col·laboració, nodrir la competència i creativitat, i proporcionar un espai segur on l'adult el deixi actuar lliurement segons el seu propi interès. Amb relació a, el propòsit és facilitar que tinguin un, on compartir experiències amb altres famílies, aprendre i treballar temes relacionats amb el desenvolupament dels infants.El projecte ha estat finançat, per una part, des de la, amb una partida de 15.000 euros per la compra dels aparells multisensorials, que s'han habilitat en una aula polivalent de la Llar d'Infants Estel. Per la seva part,, ha assumit el cost de 3.000 euros de les sessions setmanals. L'alcalde,, ha obert la porta a mantenir el servei un cop finalitzat el període de prova amb èxit, i ha fet una crida a la resta d'institucions públiques de la comarca a afegir-s'hi per fer-lo créixer. "Estem oberts a què les administracions se sumin amb recursos per estendre el servei a famílies de la resta de municipis de la comarca. Podem oferir-los aquest espai", ha dit.Per ara, el servei té prioritat entre els veïns de Gironella, principalment entre les famílies amb infants d'entre 5 a 8 anys. En cas que les places quedessin buides, s'obriria a infants d'entre 9 a 11 anys i a la resta de la comarca.a les sessions ja és oberta i es pot fer de manera presencial a l'Ajuntament de Gironella o a través d'un formulari en línia . Font ha explicat que un dels requisits per a participar-hi és que l'infant disposi delo que estigui en tràmit. La previsió és iniciar les sessions a partir del 7 de novembre, i repetir-les setmanalment fins a finals d'any.La gerent de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics,, ha celebrat el pas endavant que s'ha fet a Gironella per dotar els infants amb necessitats especials i a les seves famílies d'un recurs d'acompanyament i aprenentatge. Comellas ha lamentat que hi hagi una mancança de recursos públics per fer front a la demanda, però confia en el bon funcionament de la prova pilot, que anirà a càrrec d'especialistes de la mateixa Fundació.