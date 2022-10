El berguedà Josep Vidal és el nou coordinador de l’assignatura de Medicina Familiar a la UVic-UCC

El metge berguedà i cap de la Unitat de Recerca i Innovació de l'ICS Catalunya Central,, és el nou coordinador de l’assignatura de Medicina Familiar de 6è al grau de Medicina de la, que s’ha posat en marxa aquest any. Vidal, que ja donava classes en aquesta universitat, ha assumit ara la coordinació de l’assignatura "Integració. Abordatge Biològic, Psicologia, Social i Cultural".La Facultat de Medicina ha incorporat a la seva plantilla un gran nombre de docents especialitzats en Medicina Familiar i Pediatria que treballen a l’atenció primària amb l'objectiu. A banda de Vidal, hi ha altres professionals d’atenció primària de l’ICS a la Catalunya Central que són professors de la Facultat de Medicina, com. També hi ha una llarga llista de personal de l’ICS, tant de medicina familiar com de pediatria, que són col·laboradors docents i un grup de col·laboradors de pràctiques format perVidal defensa la importància que "els futurs professionals sanitaris coneguin bé l'atenció primària" i valora positivament que l'aposti perquè els professionals puguin fer classes a la facultat i acollir estudiants en pràctiques. La presència de professionals a la Facultat de Medicina també vol despertar l’interès per l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària, que és l’única que ofereix una atenció integral al pacient al llarg de tota la seva vida des d’una mirada humanística.