El Club Patí Berguedà tanca una temporada històrica com a un dels millors equips del país

per Redacció, Berga, Catalunya |

es fa un lloc entre els millors del país després de tancar una temporada històrica amb 5 patinadores a les proves finals del, celebrat entre el 17 i el 27 de setembre a Salt i Folgueroles. L'equip va aconseguir posicionar cinc patinadores a les respectives categories de nivell 3, 4, 5, 6 i 7.Cal tenir en compte que en cada una de les categories participen entre, i només. Enguany, laha estrenat un nou sistema d’aritmètica i de puntuació per professionalitzar més aquest esport i assimilar-lo als sistemes olímpics.Pel que fa a les patinadores berguedanes,, de la categoria de nivell 3, va obtenir una 5a posició per una petita errada en la pirueta;, de nivell 4, va finalitzar la prova en 2a posició;, de nivell 5, es va posicionar a dalt de tot el pòdium, emportant-se l’or a casa;, de nivell 6, es va quedar a les portes de la victòria, però va acabar la prova amb una 2a posició;, de nivell 7, va acabar en 5a posició.Amb aquests resultats, el Club Patí Berguedà, es posiciona amb només 5 anys de vida com un delsen categories d'iniciació i camina cap a un posicionament clar cap a categories superiors.