Els Castellers de Berga descarreguen el primer pilar de 5 de la temporada a Sabadell

Els Castellers de Berga sumen una nova actuació exitosa a lacelebrada aquest cap de setmana a la plaçade la ciutat. La trobada comptava amb la participació dels padrinsi la, on els berguedans van descarregar el primerde la temporada i van completar amb èxit el 3 i el 4 de 7.La colla de Berga va començar la diada ambi va continuar ambdescarregats. A la ronda final de pilars, va arribar la novetat amb el primerdescarregat de la temporada. Per diverses circumstàncies, els Castellers de Berga no l'havien portat enguany a plaça, tot i haver descarregat ja diversos castells de 7 pisos amb l'agulla al mig.Les actuacions de les altres colles van oferir una. Per la seva banda, els Castellers de Sabadell van descarregar. La Jove de Sitges va realitzarEls Castellers de Berga encara tenen dues cites abans de cloure la temporada del. El diumenge 6 de novembre, seran aen una actuació al costat delsi dels locals. I tancaran temporada amb una actuació el dissabte 12 de novembre, a la plaça de Sant Pere de, amb la