Mor atropellat el conductor d'un turisme a Santa Maria de Merlès

El conductor d'un turisme ha mort atropellat aquest diumenge al vespre en un accident de trànsit a la C-62, al punt quilomètric 21,5, a l'altura de Santa Maria de Merlès.



Per causes que s'estan investigant, el conductor va aturar el turisme al voral de la carretera, va sortir del vehicle i va travessar la via. En aquell moment, una furgoneta que circulava en sentit contrari va atropellar-lo. A conseqüència del xoc, l'home va morir a l'acte, mentre que el conductor de la furgoneta va resultar il·lès. La víctima és A.V.E., veí de l'Esquirol de 71 anys, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

El sinistre va obligar a tallar totalment la C-26 i es van activar sis patrulles dels, dues dotacions dels, quatre ambulàncies i efectius de suport psicològic delAmb aquesta víctima, sónles persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.