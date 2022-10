Agenda del cap de setmana al Berguedà

Dissabte, 15 d'octubre

Diumenge, 16 d'octubre

A les 16.30 hores, taller de cuina per a nens de 12 anys, inscripcions al mail avgrauges@gmail.com

AVIÀ | Ball a Avià

Ball a càrrec d'Andreu Duet

Ateneu d'Avià | 18.30 h



BERGA | 4a Cursa i Caminada de la Dona

La 4a cursa i caminada de la Dona és un esdeveniment festiu, apte per a tothom, que consistirà a completar un recorregut d’uns 6 quilòmetres al voltant de la serra de Noet. La prova començarà i finalitzarà a la plaça Font del Ros i tindrà dues modalitats per fer el recorregut caminant o corrent.



En el cas de la cursa, l’organització ha apostat per un recorregut alternatiu de dificultat moderada per atraure els clubs d’atletisme de la comarca.



Per participar en la cursa i caminada caldrà inscriure’s prèviament, de forma presencial o en línia, i el donatiu serà de 10 €, per a persones majors de 12 anys.

Font del Ros | 9 h



BERGA | Cinema: Modelo 77

Presó Model. Barcelona, 1977. Manuel (Miguel Herrán), un jove comptable, empresonat i pendent de judici per cometre un desfalc, s’enfronta a una possible pena d’entre 10 i 20 anys, un càstig desproporcionat per a la quantia del seu delicte. Aviat, amb el seu company de cel·la, Pino (Javier Gutiérrez), s’uneix a un grup de presos comuns que s’està organitzant per exigir una amnistia. S’inicia una guerra per la llibertat que farà trontollar el sistema penitenciari espanyol. Si les coses estan canviant fora, a dins també ho hauran de fer.

Teatre Patronat | 18 h | 5 euros socis - 6 euros no socis



BERGA | Teatre: L'Estat de setge

La passada d’un misteriós cometa desperta els veïns en la nit d’una ciutat costanera… Rebut com a mal auguri pels uns, amb indiferència i escepticisme pels altres, aquest fenomen desencadena una epidèmia de pesta bubònica devastadora. Els habitants de la ciutat hauran de debatre’s entre resistir o bé sotmetre’s a la tirania de la Pesta i la seva secretària. A càrrec de l'agrupació teatral La Farsa.

Teatre Municipal | 18 h | 10 euros - 8 euros



BORREDÀ | Presentació: "Sota les botes de Hitler. Berguedans als camps de concentració nazis"

Presentació del llibre "Sota les botes de Hitler. Berguedans als camps de concentració nazis" de Daniel Montañà i Josep Rafart.

Centre Cívic | 11.30 h



GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | Festa del Bolet

Durant tot el matí a la plaça de l'església: Mercat d'artesans i comerços locals.

11.00 a 13.00 Activitats infantils: Un jorn al mas i Jordiet el pageset.

A partir de les 12 h: Tastos de plats de cuina amb bolets a càrrec dels restaurants del municipi.

Concert amb "Aquell parell".

XXV Concurs de plats cuinats per aficionats.

Guardiola de Berguedà | Tot el dia



PUIG-REIG | X Jornades de les colònies industrials

Recorregut patrimonial a Cal Prat i descoberta del projecte urbanístic d'Antoni Darder

Cal Prat | 11 h | Activitat gratuïta