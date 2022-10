L'EMMB presenta un conjunt de projectes per «democratitzar» l'accés a la música

ha presentat aquest divendres els diferents projectes de música comunitària que duran a terme durant aquest curs escolar. El seu director,, ha explicat que l'objectiu de les diferents iniciatives és "democratitzar" l'accés a la música i apropar-la a totes aquelles persones que per raons socials o econòmiques, no van al centre a fer música. El centre xifra enamb aquesta iniciativa, i que se sumen als 500 que l'escola ja té matriculats.Per una banda, es manté el projecte, creat per l'EMMB el curs 2014-2015, i que es dirigeix a alumnesde totes les escoles de Berga, Sant Jordi de Cercs i Avià, que s'ha incorporat enguany. És una iniciativa que es realitza en horari escolar i que ofereix classes deon cada alumne se li atorga un instrument. El resultat dels assajos es mostrarà el dissabte, 27 de maig, en unaentre totes les escoles a la, per interpretarContinua també les extraescolars alsper rebre classes grupals a l'EMMB i a l'alumnat de primària que forma part del programa de Serveis Socials del. Enguany, s'ofereix una activitat depel grup de 1r a 3r de primària i una proposta depel grup de 4t a 6è.Com a novetat durant aquest primer trimestre,treballarà una activitat que consisteix a crear composicions musicals en grup sobre la temàtica dels planetes i a partir de l'obra musical de Gustav Holst. El projecte, ideat i conduït pel director musical i creatiu, es pot duu a terme per una subvenció atorgada des de la Diputació de Barcelona. El 7 de desembre, es farà un concert conjunt al Teatre Municipal per compartir amb el públic el treball efectuat.Una altra de les apostes d’enguany és l’ampliació de l’, a través d’activitats gratuïtes i tallers de pagament. Per exemple, s’ha iniciat un taller de teatre i expressió corporal, i pròximament s’impulsarà un club de música adreçat a persones adultes. En aquest sentit, Xavi Llobet ha esmentat que un dels objectius és crear públic, ja que "el fet d’anar al club de música pot despertar les ganes d’anar a concerts".L'EMMB manté el servei de sensibilització musical i musicoteràpia als alumnes de l'Mònica Roca, coordinadora de projectes de música comunitària de l’EMMB, ha detallat que l'objectiu "és despertar emocions i estimular de manera conscient un alumnat altament sensible a qualsevol estímul musical".El regidor d'Educació,, ha valorat molt positivament la proposta que fa l'EMMB per a la democratització de la música i convertir-la un element essencial de la formació de la persona. D'altra banda, l'alcaldessa d'Avià,, s’ha mostrat contenta que el municipi pugui formar part del projecte. "La música és un element molt important de cohesió, d’igualar a tothom, i tot i que representa un esforç econòmic important pel nostre ajuntament, ho fem amb molt de gust", ha dit.