Un grup inversor planteja construir una central hidroelèctrica reversible a la Baells

📢 [COMUNICAT] Sempre a favor de les energies renovables, sempre en contra de projectes energètics especulatius i contra el territori. Emetem comunicat sobre la central de Capital Energy SL projectada al Pla de Clarà, a la Nou de Berguedà. Ens hi trobareu de cara! #Berguedà https://t.co/slx8frIpUw pic.twitter.com/6yLdQVMS2p — Grup de Defensa de la Natura del Berguedà (@grupdefensa) October 13, 2022

L'empresa madrilenyadel grup inversorha presentat l'avantprojecte per a la construcció d'una central hidroelèctrica reversible a. Segons ha avançat Televisió del Berguedà i ha pogut confirmar NacióBerguedà, la instal·lació se situaria entre els municipis de Cercs i la Nou de Berguedà, i serviria pera través d'un cicle de. El pla preveu la creació d'una, just davant del Serrat del Gall, i la construcció d'un, una zona de pastures a la Nou de Berguedà.Aquesta nova presa emmagatzemaria aigua provinent de la Baells, que pujaria a través d'una canal. L'aigua es guardaria al pantà a l'espera d'un, llavors, l'empresa la faria baixar fins a les turbines de la central amb l'objectiu de generar la(539 megawatts) i treure'n el. Després, el cicle tornaria a començar, i l'aigua tornaria a pujar al pantà del Pla de Clarà.L'avantprojecte, al qual ha tingut accés NacióBerguedà, també preveu la construcció d'una novaper transportar l'electricitat generada, que sortiria de la central hidroelèctrica, seguiria la carena situada a la dreta de la Baells i travessaria el pantà fins a connectar amb la subcentral elèctrica, a la tèrmica de Cercs.Tot plegat generaria un. El mateix avantprojecte quantifica enlaper les obres, que es farien en terrenys classificats com a no urbanitzables, de valor agrícola i forestal i d'especial protecció. Tanmateix, l'empresa s'excusa amb articles delde la Nou de Berguedà i de Cercs, que admeten actuacions en aquests terrenys si són "d'interès públic". El pla també planteja dues altres possibles ubicacions per a la construcció del nou pantà, però aposta principalment pel Pla de Clarà "perquè és la ubicació que suposaria un menor impacte".El document també assenyala un efecte directe en la capacitat de la Baells, que, que s'emmagatzemaria al pantà del Pla de Clarà. L'avantprojecte també suposaria la, com ara les que viuen sota terra o que depenen de la vegetació, els ocells per les línies elèctriques o les espècies aquàtiques per la disminució de l'aigua.L'avantprojecte s'ha presentat davant, l'i de, que estudien aquesta primera proposta. Per la seva banda, el, ha emès un comunicat on es mostra totalment contrari al projecte, que consideren "una barbaritat". L'entitat ecologista ha anunciat l'inici d'unaa través de diferents actuacions legals i administratives, com la presentació d'al·legacions, instàncies i esmenes a totes les institucions on el pla hagi de seguir la seva tramitació. També han anunciati d'una campanya de sensibilització, que en els pròxims dies n'explicaran tots els detalls.Fa uns d