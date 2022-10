El Cicle Gaudí porta a Berga la comèdia «Toscana» de Pau Durà

per Redacció, Berga, Catalunya |

Tràiler de "Toscana"

proposa per aquest mes d'octubre, una comèdia lleugera que amaga reflexions sobre les crisis d'edat, de parella i laboral. La pel·lícula es podrà veure el pròxim dijous, 20 d'octubre, a dos quarts de nou del vespre. El passi forma part del cicle de projeccions de l'per a la difusió del cinema català, amb el suport de la"Toscana" és unad'embolics i vides creuades que transcorre en un curt espai de temps pràcticament un únic escenari, el restaurant italià que dona títol al film i en què coincideixen, entre altres, un crític culinari, un exempleat descontent i l'endeutat propietari de l'establiment.De manera divertida, la pel·lícula planteja de rerefons qüestions com la crisi dels quaranta, els problemes laborals o els maldecaps de la vida de parella. Estrenada el mes de maig, "Toscana" està protagonitzada per, i escrita i dirigida pel mateix Durà, que ja va dirigir anteriorment "Formentera lady".