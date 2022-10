Berga estrena l'espectacle musical «El batec del Tabal»

El batec del tabal

Creació de l’espectacle

Venda d’entrades

Aquest novembre se celebrarà elde la proclamació decom a obra mestra del. Una de les propostes programades per commemorar l’efemèride consistirà en l’estrena de l’espectacle musical ‘’ de, produïtEs tracta d’una proposta familiar amb el marc incomparable de la comparseria patumaire que es posarà en escena el dissabte,, al. L’espectacle comptarà ambconsecutives (17 h, 19 h i 21.30 h). Leses posaran a la venda aquest divendres,, a través del portal web L’espectacle és una passejada musical per La Patum. Una proposta familiar que segueix el fil d’una rondalla narrada per, la seva terra, on va néixer i créixer, i on no torna des de fa anys. Es tracta d’una proposta que es recrea en el sentiment, tant pel que fa al text com a la música, i que per a aquesta estrena compta amb una posada en escena impressionant i preciosa entreautèntiques de La Patum.Les diferents peces musicals han estat arranjades per conservar les melodies tradicionals de la festa, adaptant-lesde La Melanzana Ensemble, amb una composició final de Roger Belmonte Viladomat que posa música al poema de Xavier Gonzàlez-Costa, que dona títol al conjunt de l’obra.ha estat l’encarregat de la dramatúrgia, el text i la direcció artística de l’espectacle que compta amb els arranjaments i composició musical de. La interpretació musical de l’espectacle anirà a càrrec de Marta Atcher Soler (violí), Mònica Roca Lladó (violí), Adrià Trulls Freixa (viola), Arnau Rovira Bascompte (violoncel), Carles Blanch Guzman (guitarra barroca i guitarró), Queralt Aymerich Torner (soprano, besàvia i neta) i Xavier Gonzàlez-Costa (narrador i avi).La venda d’entrades per assistir a l’espectacle s’activarà el 14 d’octubre, a les 12 del migdia, a través del portal web . Les entrades, pels, mentre que per a lestindran un preu de