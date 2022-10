El projecte de reforma de la plaça Porxada de Bagà rep una allau d'al·legacions

Aquest dilluns 10 d'octubre ha finalitzat el període d'al·legacions sobre el projecte de reforma de la plaça Galceran de Pinos de Bagà. El grup veïnal contrari a la proposta, encapçalat pel regidor a l'oposició Pep Llamas (Bagà Endavant), assegura que ha presentat una allau de 700 al·legacions sobre el projecte i que ha reunit 340 firmes que demanen la seva retirada, malgrat que es va aprovar el passat 8 d'agost en ple municipal.

Els tècnics de l'Ajuntament encara no han fet el recompte total de les al·legacions presentades, però confirmen que un grup de 5 persones han presentat 201 instàncies amb 26 tipus d'al·legacions. Tot plegat ha obligat el consistori a reforçar amb dues persones més el personal administratiu per assumir l'allau de registres, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Marc Camps, a NacióBerguedà.



El regidor destaca que les al·legacions només han estat signades per un grup de 37 persones i considera "significatiu" que Llamas no hagi presentat les 340 signatures contràries que assegura haver reunit. Tot plegat, Camps ho considera una maniobra amb "la voluntat de col·lapsar l'administració", ja que es podrien haver presentat les al·legacions de manera conjunta i amb un sol registre.

Ara, els serveis tècnics de l'Ajuntament seran els encarregats de llegir i resoldre cadascun dels escrits presentats i inclouran totes aquelles propostes que considerin constructives, positives i interessants pel projecte. Camps confia que malgrat l'allau d'al·legacions, el projecte podrà complir amb els tempos previstos iEl grup opositor a la reforma de la plaça Galceran Pinós demana "l'obertura d'un període de participació ciutadana per escoltar la veu dels veïns", ja que considera que no s'ha consensuat la proposta., expliquen que les al·legacions que han presentat mostren dubtes sobre "els possibles danys estructurals dels habitatges de la plaça, problemes amb l’evacuació de l’aigua de la pluja, la pèrdua de superfície útil o la pèrdua de la seva estètica medieval".de la plaça i atribueix el discurs a una voluntat de "generar un clima d'inquietuds".El regidor recorda que el seu equip "continua el projecte que havia engegat l'anterior govern" i ha defensat la importància de l'obra perrelacionades amb l'estat de conservació de la plaça i les humitats que presenta la recollida i evacuació de les aigües pluvials. Camps assegura que el projecte preveu "" i remarca que ha estat redactat peren la conservació i preservació del patrimoni del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de la Barcelona.Per la seva banda, els veïns opositors consideren que les obres haurien d'anar encaminades "al soterrament de tots els serveis i a la substitució del paviment, sense rebaixar de la cota actual ni la introducció d’elements que comportin pèrdua de superfície útil i que fan perdre l’estètica medieval actual".