Berga celebra la 7a edició de l'Escola de Famílies per promoure la tasca educativa de famílies i escoles

Activitats per gaudir en família

Cicle de conferències

Procés d’inscripció

Berga impulsa una nova edició de, l’espai d’aprenentatge i reflexió sobre la tasca educadora dels agents que intervenen en l’etapa de la infància i l’adolescència.El projecte promogut per l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Berga i les associacions de famílies d’alumnes dels centres educatius de la ciutat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, iniciarà laque inclouran activitats lúdiques i xerrades temàtiques, que es portaran a terme durant el curs lectiu 2022-2023. La iniciativa compta amb la implicació dels centres educatius i les associacions de famílies d’alumnes a l’hora d’escollir la programació, la qual, és oberta i viva, ja que s’incorporaran noves propostes al llarg del curs.El, ha explicat que el projecte s’ha consolidat en els últims anys i ha esmentat el treball conjunt a l’hora de definir la programació. Escútia ha comentat que "les xerrades es determinen a partir d’un diàleg amb els centres educatius, tant amb l’equip docent com amb les famílies, per saber quins són els seus interessos. A partir d’aquí, activem els recursos propis o els que ens ofereixen altres administracions per establir l’oferta d’activitats. En referència als tallers, sovint estan relacionats amb la, entre altres".ha valorat positivament la programació i també ha fet referència a les dificultats amb què es troben els centres. "Per educar un infant es necessita tota la tribu i ens agrada especialment que es cobreixin diferents sensibilitats dins les propostes, per edats o per les temàtiques que es tracten”. Plans ha afegit que “ens agradaria que s’aprofundís molt més en buscar aquelles famílies que potser no se senten concernides per aquesta oferta, ja sigui per la manera com es difonen les propostes, per horaris... voldríem que es busqués ampliar les persones que poden fer ús i que poden gaudir d’aquestes oportunitats"., ha participat en la presentació de les activitatsi ha comentat la varietat de propostes programades per a les diferents franges d’edat. Vegas ha valorat positivament "que ens empenyin o que ens convidin a fer activitats, les famílies amb els infants, ja que a vegades no ho fem prou, més enllà de les activitats familiars habituals". Vegas ha destacat que "és una programació que treballem tots: escoles, famílies i ajuntament en funció de les nostres necessitats i inquietuds".ha fet referència a l’oferta d’activitats assegurant que "hi ha uns tallers que poden engrescar els adolescents d’Educació Secundària Obligatòria, pel fet que hi ha projectes o matèries en els quals treballem aquests camps, com l’astronomia, els amfibis i el respecte pel medi ambient. D’altra banda, hi ha un parell de xerrades molt interessants adreçades als pares, sobretot la de posar límits, ja que en diferents moments es necessiten eines. La xerrada dels adolescents sobre els abusos també és interessant, perquè és un tema d’actualitat, però a vegades no es coneixen els recursos o les persones no saben on acudir i trobar ajuda amb aquest tema".Un dels objectius de l’Escola de Famílies és disposar d’espais que permetin compartirper facilitar l’aprenentatge mitjançant la divulgació i el lleure. En aquest sentit, la programació compta ambque inclouen jocs i tallers relacionats amb l’àmbit de la música, la natura o l’astronomia, entre d’altres.La primera activitat programada serà undinamitzat perper aprendre a controlar l’energia, gestionar les emocions, millorar l’atenció i la concentració. El taller es farà el dissabte,, a, a lesLa segona proposta consistirà en una sessió dedicada alsamb la mestra especialitzada en educació musical,. Es tracta d’una activitat per conèixer els jocs iniciàtics dels infants combinant música i text. El taller es farà el dissabte,, a la(Teatre Municipal de Berga), a lesUna altra de les activitats proposades serà un, a càrrec de. Les persones participants podran aprendre a muntar i decorar unes alforges o una cistella de cartró integrada en la bicicleta o el patinet. L’activitat es farà el diumenge,, a la, les. El taller es completarà amb una, que es farà a lesLa quarta activitat programada serà un, a càrrec de. Es tracta d’una activitat que convida a conèixer les estrelles, com s’originen, com evolucionen i com dins d’aquestes, a partir de reaccions termonuclears, s’hi formen elements que d’alguna manera s’ordenen i acaben generant vida i consciència. L’activitat combina una sessió de planetari amb una observació directa amb telescopi solar per veure la superfície granular de la fotosfera i les protuberàncies que en surten d’aquesta. El taller es durà a terme el dissabte,, a la, a lesLa cinquena activitat està vinculada a l’àmbit de la biodiversitat i les ciències naturals. En concret, es tracta d’uncom per exemple: una granota, un llangardaix, un camaleó, una tortuga, una serp, etc. L’activitat estarà dinamitzada per l’i es farà el dissabte,, a l’amfiteatre del, a lesLa segona part de la programació de l’Escola de Famílies inclousobre temàtiques tan diverses com. Les dates, horaris i emplaçaments d’aquest cicle de conferències, es determinarà pròximament.La primera xerrada es titula "i estarà impartida per la psicòloga, comunicadora social i docent de la Universitat de Vic,. La conferència abordarà les relacions que s’estableixen en les parelles adolescents, així com les situacions en què s’exerceix un rol abusiu respecte l’altra persona. Jiménez també farà una conferència sobreés una altra de les propostes del cicle de conferències. La professora d’ensenyament secundari,, serà l’encarregada de fer aquesta xerrada sobre la rellevància que pot tenir la música en les diferents etapes de les nostres vides.Laper participar en les activitats i tallers es podrà fer enviant un correu a l’adreça electrònica. Per a més informació, podeu contactar amb l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Berga per correu electrònic i al telèfon 93 821 43 33.