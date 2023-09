Detingut un home per atracar amb pistola un supermercat de la comarca

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per atracar amb una pistola un supermercat al Baix Penedès. Els fets es remunten al dia 15 d'agost, al voltant de les 21.30 hores quan el cos va rebre l'avís de l'atracament. Segons els treballadors de l'establiment, el detingut va entrar amb to amenaçador i els va exigir els diners de la recaptació. L'individu va exhibir una arma de foc curta per intimidar-los i va cometre el robatori en poc més de tres minuts. Finalment, es va endur 1.500 euros en bitllets. L'arrestat, de 57 anys, està acusat presumptament dels delictes de robatori amb intimidació i contra la seguretat viària. La detenció es va produir dijous passat a Tarragona.

Segons fonts policials, les víctimes van explicar que l'atracador anava vestit amb unes ulleres de sol, una gorra de color negre i diversa indumentària de màniga llarga. També que va utilitzar en tot moment guants per dificultar la seva identificació davant les càmeres de seguretat. Durant la investigació i davant de la manera d'actuar del lladre, els investigadors van concloure que es tractava d'una persona amb experiència delictiva, ja que va usar mesures de seguretat durant l'atracament i tenia coneixement de les mesures de vigilància. Els investigadors també van comprovar que l'home té un ampli historial delictiu en matèria d'atracaments a establiments comercials, fets exactament amb les mateixes característiques. Els agents van muntar un dispositiu policial el 7 de setembre passat i van detenir-lo a Tarragona. Quan el van arrestar, l'home conduïa amb el permís retirat, motiu pel qual també se li va atribuir un delicte contra la seguretat del trànsit. El detingut va passar a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.