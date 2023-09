La Bisbal acull la I edició del GraffTech Fest del 22 al 24 de setembre

Del 22 al 24 de setembre, la Bisbal del Penedès serà l'escenari de la primera edició del festival GraffTech Fest, promogut des de l'empresa llorencenca Suite of Art. Es tracta d'una iniciativa que inclou l'elaboració de 14 pintures murals al municipi amb la participació de 17 artistes diferents. Aquestes obres, a més, inclouran realitat augmentada o realitat virtual i es trobaran geolocalitzades a internet.

La Bisbal del Penedès mostrarà un aspecte molt diferent al d'ara a partir del 24 de setembre, ja que diversos punts del nucli mostraran les obres de diversos artistes nacionals i internacionals. Aquestes pintures se centraran en temes bisbalencs, com ara la transhumància, els tres tombs, els animals i les plantes autòctones, la vinya i la collita... i també inclouran temes més universals, com el pas del temps o el món dels infants. A més, aquestes obres es podran ampliar mitjançant la tecnologia de la realitat augmentada i de la realitat virtual. Els artistes que participaran en l'esdeveniment, són: Nesui, Jotalo, Eslicer, Nauni, Dank, Mala, Deleon, Bublegum, Sasa, Lalone, Rul, Kone, Decima i Nihao; la bisbalenca Zara Zaranoia; i els internacionals Nihao (Brasil) i Deleon de (Mèxic).

L'alcaldessa de la Bisbal del Penedès ha explicat que "estem molt contentes de comptar amb un festival com aquest al municipi, promogut per un bisbalenc. Aquesta iniciativa no només ens farà passar un cap de setmana fantàstic sinó que embellirà el municipi d'una forma espectacular: després del festival, el nucli tindrà catorze pintures murals més, que se sumaran a les que ja tenim, fetes per grans artistes. Estem molt contentes de ser el municipi que aculli la primera edició d'aquest festival, per a nosaltres és un honor. A més, el fet que inclogui tecnologia de realitat augmentada i realitat virtual el fa encara més interessant. És interessant que tots ens actualitzem i coneguem les noves tecnologies".

El bisbalenc Jaume Junqué, CEO de l'empresa Suite of Art, ha explicat que l'objectiu és que aquest festival es converteixi en una iniciativa itinerant: "m'agradaria portar-lo a diversos llocs de tot el món i no tan sols en municipis, sinó també en comarques. Per exemple, es podria fer el GraffTech Fest Baix Penedès, amb murals en diversos municipis de la comarca. Aquí a la Bisbal serà una experiència molt intensa. Això que farem aquí és una exageració i no sempre el vull fer així, perquè això serà molt gros: es faran catorze murals en un cap de setmana i hi haurà diverses activitats paral·leles".

Els artistes treballaran en les obres els dies 22, 23 i 24 des de les onze del matí fins a les vuit del vespre. Paral·lelament, es faran les següents activitats:

• El dissabte 23 de setembre a les 12h: taller de realitat augmentada i virtual

• El dissabte 23 de setembre de 16 a 20h: taller infantil de pintura mural

• El diumenge 24 de setembre a les 11h: taller infantil

• El diumenge 24 de setembre de 17h a 20h: taller de realitat augmentada i virtual