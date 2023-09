L'Ajuntament de l'Arboç promou la socialització dels llibres de text de l'Escola Sant Julià.

L’Ajuntament de l’Arboç va aprovar en junta de govern del passat 20 de juliol, per tercer any, la subvenció del projecte de socialització de llibres de text impulsat per l’AMPA de l'Escola Sant Julià de l’Arboç. L’Ajuntament, col.laborarà amb 10€ pels alumnes de cicle inicial i amb 20€ pels alumnes de cicle mitjà i superior que s’hagin adherit a aquest programa durant el curs 22-23. La suma total que l’Ajuntament pagarà a les famílies adherides al projecte durant el passat curs ascendeix a 2.210,00€.

La socialització dels llibres de text escolar vol fomentar l’ús responsable dels recursos educatius, promoure la cultura del reciclatge i reutilització de recursos existents, fomentar la cooperació entre l'alumnat, educar per al consum racional i sostenible, així com impulsar en els alumnes valors com la responsabilitat, els respecte pels llibres de text i el material comunitari. A més, s’aconsegueix una important reducció dels costos de les famílies a l’hora d’adquirir el material escolar a l’inici de curs.

Des de l’Ajuntament es fa una crida a totes les famílies amb alumnes a l’Escola Sant Julià perquè s’adhereixin a aquest projecte.