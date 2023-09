Entrevistes de selecció per a la indústria i la logística al Vendrell

La Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès organitza amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa Treball a les Comarques, una Speed Dating d'Indústria i Logística.

Les Speed Dating són una forma d’entrevista personal ràpida en què les persones participants donen a conèixer la seva candidatura a les empreses que estan interessades en contractar personal.

En aquest cas, les persones que entren al món laboral o bé estan cercant feina activament, disposen entre 10 i 15 minuts per presentar-se i tractar directament amb les empreses del sector de la indústria i la logística al Baix Penedès i comarques veïnes, essent una oportunitat per trobar feina.

Les entrevistes es faran amb cita prèvia que cal demanar per correu electrònic a orientaciocomarca2@leina.org o orientaciocomarca1@calafell.cat, o per telèfon als números 681373979 o 680856941, on també s’hi pot adreçar per demanar més informació.