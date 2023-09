Comencen les obres del desenvolupament del sector Pla de Cunit SUD2

Aquest passat dimecres es va signar l’acta d’inici de les obres d’urbanització del Pla Parcial Pla de Cunit SUD 2 aprovat definitivament per unanimitat en el Ple de la Corporació Municipal en data 30 d’abril de 2020.

Es comencen a traçar el que seran els nous carrers i espais públics que permetran relligar el buit central que es troba sota la C-31 entre el centre urbà i els nous eixamples de Cunit, un cop s’han rebut aquest agost les darreres autoritzacions per executar les obres per part d’ADIF i els Serveis Territorials de Carreteres de Tarragona.

El sector, previst eminentment per generar activitat econòmica, no es troba afectat pel Pla Director Urbanístic de sòls no sostenibles que en la seva aprovació inicial va proposar el manteniment d’aquest àmbit al estar alineat amb els seus objectius de generar llocs de treball en municipis deficitaris en aquest aspecte. Entre d’altres es preveu la construcció d’una superfície comercial, que es troba a tràmit, i un hotel.

L’Ajuntament disposarà dins de l’àmbit d’una finca destinada a la promoció d’habitatges de protecció pública de lloguer.

La previsió és que la urbanització pugui ser rebuda a mitjans de l’any 2024 i que pròximament es puguin anar implantant les diferents activitats que suposin un pol d’activitat econòmica de gran interès pel municipi.

En la seva execució es preveu també la creació d’una bassa de laminació que recollirà el conjunt d’aigües pluvials recuperant les zones humides que en temps de pluja apareixien en aquest mateix indret, incorporant un centre interpretatiu d’aquests tipus d’espais.

La inversió del conjunt de la urbanització ascendeix a prop de 4 milions d’euros que sufraga íntegrament la promotora.