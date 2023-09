Torna un nou Seminari Guimerà dedicat a la dramatúrgia actual

L’especialista en teatre català modern i contemporani, Francesc Foguet, i Joan Martori, filòleg català i expert en l’obra de Guimerà, han visitat el Museu Àngel Guimerà, coincidint amb la propera celebració del seminari dedicat al dramaturg.Després de set edicions,. Seguint la línia que es va iniciar l’any passat, en què s’apostà per un perfil de ponents i participants joves, aquesta temporada anirà enfocada a parlar sobre la visió més actual de la dramatúrgia i comptarà amb la participació de joves autors teatrals del panorama català, valencià i balear.La jornada començarà, a partir de les 10 h , amb la presentació del llibre Guimerà i la vigència escènica, en el qual es recullen les ponències de l'anterior edició, a càrrec d’Enric Gallén. Tot seguit, es farà la presentació del llibre Primera lliçó sobre Àngel Guimerà, de Ramon Bacardit, a càrrec de Neus Oliveras.A partir de les 10.30 h es donarà el tret de sortida a les ponències. La primera, anomenada “La petjada de Guimerà en el teatre català contemporani”, la durà a terme Maria Moreno, doctora en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals, les principals línies d’investigació de la qual se centren en el teatre català del segle xx. A les 11 h , Carles Cabrera, doctor en filologies Hispànica i Catalana i estudis en Ciència Política, presentarà la ponència “El teatre mallorquí de Bartomeu Ferrà ençà”.A les 11.30 h , Isabel Marcillas, doctora en Literatura Catalana Contemporània, parlarà sobre “El paper de la tradició en la dramatúrgia actual al País Valencià. Algunes reflexions”, ponència centrada en la dramatúrgia catalana contemporània escrita per dones.La jornada comptarà també amb una taula rodona que porta per nom “La tradició dramàtica i el repertori teatral als Països Catalans”. Tindrà lloc a les 12.30 h , a l’Auditori Cohí Grau, i hi participaran Josep M. Miró, autor i director de teatre; Jaume Miró, guionista i dramaturg, i David Sánchez Pacheco, graduat en Filologia Catalana i dramaturg. La taula serà conduïda per Jordi Vilaró, doctor en Llengua i Literatura catalanes i Estudis teatrals.Per tancar aquesta edició, a les 13.15 h , a l’Auditori del Tívoli, es podrà gaudir d’unEl Seminari Guimerà, que es va començar a celebrar el 2016, ha tractat temes diversos dins el món guimeranià com la música, la poesia, la seva ideologia, la seva internacionalització, o també s’ha centrat en una obra en concret.És una jornada gratuïta i oberta a tots els públics i, sobretot, als estudiosos de Guimerà, o adirectors, intèrprets o escenògrafs que vulguin representar la seva obra. És una oportunitat que ajudarà l’espectador a conèixer una mica més de prop una de les figures més destacades del teatre català.L’organització del Seminari va a càrrec del Museu Àngel Guimerà i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Vendrell, i compta amb la col·laboració de la Societat Verdaguer. No cal fer inscripció prèvia.