La Diputació de Tarragona presenta un recurs contra l'autorització de la MAT

En el recurs presentat també es manifesta que no s'ha donat resposta a les al·legacions presentades per l'ens supracomarcal i que no s'ha tingut en compte la declaració d'impacte ambiental del projecte presentada per la Diputació.En el recurs també es posa de manifest que no s'ha donat resposta a les al·legacions d’oposició presentades per la Diputació de Tarragona el desembre de 2021, que recollien les aportacions de 7 consells comarcals i 38 ajuntaments de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès.El recurs d'alçada també posa de manifest que la resolució de 14 d'abril de 2023, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, per la qual es formula la declaració d'impacte ambiental del projecte, no ha tingut en compte l'avaluació d'impacte ambiental presentada per la Diputació de Tarragona que posava manifest la greu afectació mediambiental, paisatgística, agrícola, social, cultural i patrimonial que suposaria la construcció d'aquesta línia de molt alta tensió.Alhora, el recurs expressa quePer la seva banda, l’allcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va signar un Decret el passat 31 d’agost per interposar, davant la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un recurs d’alçada contra la Resolució del mes juliol de la Dirección General de Política Energética y Minas per la que “se otorga a la mercantil Energías Renovables de Ormonde 36, SLS, autorización administrativa prèvia para la instalación fotovoltaica Jaime I, de 40 MW de potencia pico y 38,2 MV de potencia instal·lada y sus infraestructuras de evacuación, en términos municipales de Zaragoza, Teruel, Tarragona y Barcelona”.