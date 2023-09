Matrícula oberta a l’Escola de Puntaires de l’Arboç

El proper dimarts 12 de setembre començarà el curs d’hivern de Punta Arbocenca a la recentment remodelada Escola de Puntaires de l’Arboç. A l’igual que en el curs anterior, es bonificaran les puntaires que assisteixin més d’una vegada a la setmana aplicant interessants descomptes de fins a un 17% en el preu de la matrícula.

Tothom que desitgi formalitzar la seva matrícula a l’Escola de Puntaires de l’Arboç, o rebre més informació, només cal que s’adreci a l’Oficina de Turisme de l’Arboç, al carrer Major 37baixos (turisme@arbocenc.cat), o bé que truqui al telèfon 697 414 973.

Tots els alumnes matriculats a l’Escola de Puntaires de l’Arboç tenen plaça en lloc preferent a la Gran Trobada de Puntaires que se celebra en el transcurs de la “Fira de Santa Llúcia de l’Arboç. Fira de la Punta al Coixí de Catalunya” i poden exposar les seves obres més destacades a la l’exposició de treballs de les alumnes que té lloc en el marc de la fira i que és visitada per milers de persones.

La Punta Arbocenca, declarada l’any 2010 com a Ofici Singular de Catalunya, és reconeguda com una manifestació artesana de gran rellevància i representativitat plenament implantada a la regió geogràfica del Penedès i que té en l’Escola de Puntaires de l’Arboç, la degana de les Escoles de Puntaires de l’estat, fundada el 1941, el seu màxim exponent i focus difusor.

Sota la direcció de la Fundació Privada Museu de Puntes al Coixí i l’Ajuntament de l’Arboç, i amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Escola de Puntaires arbocenca està plenament consolidada com la primera escola catalana en nombre d’alumnes i com la més prestigiosa de Catalunya per la qualitat de l’ensenyament, dirigit per la Mestre Artesana Sra. Mercè Ribas i Boronat.