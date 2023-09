L’Ajuntament inverteix 45.000 euros en obres de millores a les escoles del Vendrell

Actuacions de pintura en diferents centres educatius: portes al Pau Casals, aules a l’Àngel de Tobies; línies a la pista esportiva de l’escola Àngel Guimerà, etc

Actuacions als sanitaris: eliminació cisternes dels lavabos per uns altres sistemes de motxilles, més sostenibles, al CEE Garbí

Actuacions sobre terres d’aules en algunes escoles (Àngels Garriga i Pau Casals)

Actuacions en sistemes d’il·luminacions: substitucions de bombetes tradicionals per leds

Instal·lacions de ventiladors en algunes escoles bressol

Instal·lació i col·locació d’un sistema de climatització a l’escola bressol Ralet, Ralet

Substitució dels tancaments de fusta als patis d’algunes escoles (Àngels Garriga i Àngel de Tobies)

Ampliació sistema de sensors d’alarma en alguna escola (Marta Mata)

Millores de seguretat en finestres d’algunes escoles (Marta Mata)

Plantació d’arbres en alguns patis

Adquisició de material pedagògic per algunes escoles bressol municipals

Durant els mesos d’estiu, l’Ajuntament del Vendrell ha intervingut a les escoles de primària i a les escoles bressol per fer obres de millora i manteniment, motes d’elles centrades en anar convertint els centres educatius en equipaments més sostenibles, més eficients energèticament i més confortables per als nens i nenes i el professorat.En concret,Relació d’actuacions dutes a terme i pendent de realitzar als diferents centres educatius durant aquest estiu 2023:Tal com ha destacat la regidora d’Educació, Silvia Vaquero, una de les principals novetats d’aquest inici de curs escolar al Vendrell ha estat la instal·lació dels Serveis Territorials d’Educació de la Vegueria Penedès.Provisionalment, aquests s’han instal·lat a la primera planta de l’edifici de l’EINA, gràcies a la cessió que ha fet l’Ajuntament del Vendrell. Unes 35 persones, entre personal directiu, tècnic, administratiu i inspectors d’educació, ocuparan durant uns quants mesos els espais municipals fins que els espais definitius (els antics jutjats), estiguin a punt.El desplegament dels nous Serveis territorials d’Educació ha estat efectiu a partir de dia 1 de setembre.