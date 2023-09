S’obre la temporada de batudes de senglars al Montmell

L’ajuntament del Montmell informa que els camins dins dels vedats de caça els dies de batuda del porc senglar durant la temporada de caça major, es podran veure afectats (tancament esporàdic) des de l'1/9/23 fins al 31/3/24, en un horari de 6.30 h fins a 16.30 h.

Atesa la capacitat d'hibridació del porc vietnamita amb el senglar, la dificultat per discernir-los durant l'acció de caça, la influència que això pot tenir en la prolificitat de l'espècie salvatge, els danys que també poden produir als conreus i a la ramaderia, el risc d'accidents de trànsit que representen i el fet que és una espècie invasora, s'autoritza les persones caçadores per a la caça del porc vietnamita ensalvatgit i els híbrids amb el porc senglar tant durant la temporada hàbil de caça com en l'exercici de les autoritzacions excepcionals per danys.



La. comarca , especialment l’interior, pateix els efectes de la superpoblació de senglars i altres animals com Cabirols.