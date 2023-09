Els centres cívics de Calafell oferiran 50 activitats i tallers

Els centres cívics del municipi, el Cinema Iris de Calafell i el Montse Civit de Segur de Calafell, 50 activitats i tallers durant el curs 2023-2024. En aquest total s’inclouen les d’organització pròpia i les que ofereixen diverses entitats. La inscripció s’obrirà el proper 12 de setembre.

Les activitats són gratuïtes, però cal fer una aportació solidària de productes destinats al Banc dels Aliments. Algunes necessiten inscripció prèvia, altres són amb accés directe. En les primeres, l’admissió és per ordre d’inscripció fins a exhaurir places. La inscripció haurà de fer-se o presencialment a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà, o en línia a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Entre les activitats hi ha els tallers trimestrals per aprendre les funcions bàsiques d’un telèfon mòbil. Són uns tallers amb molta demanda entre les persones grans que han de fer gestions electròniques, com operar amb el seu banc o demanar una visita mèdica.

La tinent d’alcalde de Cultura i Centres Cívics, Mònica Trepat, explica: “Aquesta activitat demostra que estem per la gent gran. Però en el programa n’hi ha per a gent de totes les edats i interessos. I, a més, en diferents dies, en horaris de matí i tarda, i repartits equitativament entre Calafell i Segur”.

Trepat afegeix: “Vull fer un agraïment exprés a la vintena d’entitats que participen en aquest nou curs dels centres cívics. Comptar amb ells ens permet ampliar el nombre i la diversitat d’activitats ofertes”.