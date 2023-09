Cunit reobre el Passeig Marítim al trànsit rodat

A partir d’aquest divendres, 1 de setembre, el Passeig Marítim de Cunit s’obre a la circulació de forma permanent fins a la pròxima temporada estival entre l’Avinguda Mediterrani i el carrer Vendrell.

L’ajuntament de Cunit tanca, de forma habitual, al trànsit rodat un tram de Passeig Marítim des de l’1 de juliol fins el darrer dia d’agost. Les primeres proves van ser a l’estiu de 2020, coincidint amb la pandèmia i les mesures de prevenció sanitària per tal d’incrementar l’ús destinat a vianants en una zona on hi ha nombrosos establiments de restauració.