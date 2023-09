Investiguen la mort d’una quinzena de peixos a la desembocadura del Foix

L’Ajuntament de Cubelles ha obert una investigació per esclarir la mort d’almenys quinze peixos apareguts surant a la desembocadura del Foix. L’avís el va donar a principis d’aquesta setmana un veí del municipi. Tècnics municipals i de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) així com els Agents Rurals han visitat la zona els darrers dies i han constatat la presència de diverses lises mortes. El consistori declina avançar quin seria l’origen de la mort fins que conclogui la investigació municipal. Fonts dels Agents Rurals apunten que, segons la informació recollida, la principal hipòtesi és que els peixos haurien mort arran d’un nou vessament d’aigües fecals durant l’episodi de pluges del cap de setmana passat.

La desembocadura del Foix fa més de deu anys que pateix vessaments per la saturació de l’estació de bombament i per la falta de separació d’aigües pluvials i residuals a la xarxa de clavagueram. Un altre aspecte que s’està avaluant per determinar la causa de la mort és la incidència que hauria pogut tenir la sequera dels darrers mesos, ja que es tracta d’una zona d’aigua estancada, sense regeneració.

Els Agents Rurals han fet un informe per fer seguiment dels fets. En cas d’aparèixer més peixos morts els propers dies, el cos faria noves proves i traslladaria el cas a la fiscalia de Medi Ambient.