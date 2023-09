El Vendrell i Roda de Berà s'acomiaden de Mossèn Antonio Rodríguez

Coincidint amb la celebració del 'Dia de la solidaritat', el Centre de dia per a gent gran Marinada de Roda de Berà va acollir aquest dijous una xerrada sobre solidaritat, a càrrec de Mn. Antonio Rodríguez, vicari de la parròquia de Sant Salvador del Vendrell i rector de la parròquia de Sant Bartomeu de Roda. L'acte, però, també va servir com a “excusa” perquè representants d'ajuntaments, associacions, empreses i un bon nombre de gent gran del Tarragonès i del Baix Penedès s'acomiadessin del mossèn amb un càlid i sentit homenatge, abans que aquest s'incorpori a Valls, la seva nova destinació.

A la xerrada, el mossèn va abordar el concepte de “solidaritat” i va citar com a millors exemples aquells “petits gestos solidaris” per part de persones, entitats, associacions, grups organitzats o voluntariat que contribueixen a canviar el món o almenys “la seva parcel·la”. Una trucada, un gest, una escola activa o una visita són petits detalls que dibuixen somriures i omplen l'ànima d'aquelles persones més necessitades, tal com va exposar el mossèn.

Durant l'acte es va fer un passi d'un recull de fotografies sobre l'aportació del mossèn durant aquests anys i del seu pas pels dos municipis.

L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez; l'exalcaldessa d'Altafulla, Montse Castellnou; la directora del Colisee del Mirador de Barà, Susana Martinakova; la presidenta del Rotary Club de Tarragona Tarraco-August, Mercè Martorell; el president de l'Asociación Extremadura del Vendrell, Juan Carlos Fuentes; l'exregidora del Vendrell, Bárbara Peris i la Junta de l'Associació Llar Municipal de Jubilats de Roda de Berà, entre altres.

Una persona implicada amb la gent gran

Mn. Antonio Rodríguez s'ha caracteritzat sempre “per ser una gran persona que ha sapigut apropar-se a les entitats i a la gent del carrer, i especialment, a les persones de més edat”, tal com explica Jerusalem Torra, gerent de L'Arc Serveis, entitat que gestiona el centre de dia. En aquest sentit, Torra recorda que, entre altres coses, “el mossèn ha fet nombroses visites a domicilis de persones amb mobilitat reduïda que no poden accedir a l'església, ha fet trucades per desitjar el Nadal a la gent gran que viu sola, ha oficiat missa a la residència Colisee del Mirador de Roda i al Centre de dia Marinada, ha participat en les dinàmiques de grup i activitats de la Llar de Jubilats municipal de Roda o d'entitats com l'associació extremenya del Vendrell, etc...”.

El mossèn deixa enrere una gran petjada entre moltes persones i municipis, però l'església l'ha destinat a una nova missió, com és la seva incorporació a Valls: “Des d'aquí tots li desitgem els millors desitjos i molta salut a Valls, on estem segurs que es trobarà com a casa i l'estimaran com aquí o més”, expressa Torra en nom de les persones que van organitzar l'homenatge.