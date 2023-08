EL PSC i SP-ERC gestionaran conjuntament l’empresa d’Aigües del Vendrell

La Junta General d’accionistes (51% Ajuntament – 49% Aqualia) nomenarà en breu els membres delEn paraules del regidor d’Aigües, Alfons Herrera, “entenem que per a la gestió de l’empresa d’aigua, com a servei públic bàsic i estratègic per l’esdevenir del municipi és convenient que hi participi el principal grup de l’oposició Som Poble-ERC.”D’aquesta manera, ha aprofitat per anunciar que aquest grup, SP-ERC, ha acceptat formar part del Consell d’Administració d’Aigües del Vendrell.Herrera explica que “creiem sincerament que serà positiu incorporar la visió d’aquest grup municipal, especialment en els moments actuals de sequera, alhora que reforcem l’esperit de transparència i col·laboració per part del govern del Vendrell.”El regidor d’Aigües ha agraït “la predisposició tant del cap de l’oposició com del seu grup per assolir el compromís de col·laboració amb l’equip de govern en la gestió de l’empresa Aigües del Vendrell SA”.Per finalitzar, Alfons Herrera ha conclòs que “”.