Detenen una parella per un robatori amb intimidació al Vendrell

Una dona i un home de 45 i 44 anys van ser detinguts dilluns pels Mossos al Vendrell com a presumptes autors d'un robatori amb intimidació a interior de domicili. La policia atribueix a la dona, a més, un delicte d'amenaces i violació de domicili. La investigació va començar el 17 d'agost, quan la policia va saber que una parella havia entrat per la força en una casa a punta d'arma blanca. Segons els Mossos els lladres van amenaçar de mort els residents i els van sostreure objectes de valor com ara joies i aparells electrònics. Més tard els Mossos van comprovar que els presumptes autors eren una parella sentimental amb nombrosos antecedents policials, la majoria comesos amb una violència rellevant.

La policia també va esbrinar que els lladres vivien a prop de la casa assaltada, així com que tenien atemorits alguns dels veïns que coneixien l'historial "delictiu i perillós" de la parella. En aquest sentit, els Mossos indiquen que, potser per aquest motiu, els lladres van assaltar la casa "a cara descoberta, amb una probable sensació d'impunitat". En el mateix sentit, els investigadors van confirmar que durant la nit del dia 9 d'agost la dona ja havia assaltat per primer cop la mateixa casa i que quan va ser sorpresa pels residents els havia amenaçat igualment de mort amb una navalla. Per tot plegat dilluns a primera hora del matí els investigadors, amb el suport de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), van fer una entrada i perquisició al domicili dels investigats. La parella era a dins i va ser detingut acusada del robatori a la casa dels veïns, de les amenaces i de la violació del domicili. Alhora, els policies van trobar dins la casa part dels objectes sostrets i el ganivet i la navalla amb els quals presumptament havien amenaçat de mort les víctimes en el transcurs dels assalts. A més es van recuperar diversos objectes que la policia considera que molt probablement havien estat sostrets en altres robatoris. Els investigadors treballen per aclarir-ne l'origen. Les dues persones detingudes han passat aquest matí a disposició del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell.