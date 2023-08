El President del Consell Comarcal contacta amb tots els alcaldes de la comarca.

Ramon Ferré, alcalde de Calafell i president del Consell Comarcal del Baix Penedès ha iniciat una ronda de contactes amb tots els alcaldes de la comarca. La primera reunió ha tingut lloc aquest mateix matí a les dependències de l'Ajuntament del Vendrell amb el seu alcalde Kenneth Martínez. Durant la reunió, s’ha parlat del solar on s’ubicarà la nova Seu del Consell que servirà per poder reunificar tots els serveis que es presta des d’aquesta administració en un sol espai. A més, també s'ha parlat de l’evolució i terminis de les obres d’ampliació de l'Hospital Comarcal del Baix Penedès.

El recentment elegit president del Consell Comarcal ha iniciat aquesta ronda de contactes amb tots els alcaldes per conèixer les prioritats i preocupacions de tots els municipis i valorar què pot fer-hi el Consell Comarcal. Ferré, també vol conèixer les necessitats i demandes de cada municipi per preparar el full de ruta per a la convocatòria de la Taula pel Baix Penedès.