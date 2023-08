El Duet Samai actua aquest dissabte al Museu Pau Casals

Amb els primers dies de setembre arriba la fi de la programació d’estiu del Museu Pau Casals, que es despedeix amb èxit un any més després d’un mes d’intensa activitat i amb una gran participació.Així doncs, es tancarà aquest estiuAquesta formació musical és un duet integrat per un clarinetista veneçolà i un guitarrista argentí, aquest duo sorgeix amb l'objectiu de difondre la música de cambra per a clarinet i guitarra i enriquir el repertori original per a aquesta formació mitjançant el contacte amb compositors llatinoamericans i europeus d'arrel llatina.El seu nom sorgeix de la paraula samay que en quítxua, la llengua de les comunitats indígenes del Perú, Bolívia i Equador, significa "alè", "ànima". Així, Samayta ucllay, en el seu sentit més espiritual i profund és una "abraçada a l'ànima".Tots dos músics van coincidir al Màster d'Interpretació de la Música Clàssica i Contemporània de l'Escola Superior de Música de Catalunya al període 2019-2020. Després de culminar els seus estudis, van decidir emprendre aquest projecte a duo dins de la música de cambra.El programa que ens oferirà el Dúo Samai és el següent:Martín Lavore: Siddharta (versió suite) Berceuse, Kamala, Esperar, El Río(Per clarinet i guitarra)Andrés Barrios: La chancleta, Merengue venezolano (Per clarinet sol)