Els Pressupostos Participatius de la Bisbal es podran votar a partir del 9 de setembre

Un any més, els veïns i veïnes del municipi de la Bisbal podran votar les propostes dels Pressupostos Participatius als diferents nuclis de població També es podrà votar a l’Ajuntament durant la setmana següent, en cas que els veïns no hagin pogut anar a votar el dia proposat a cada barri.

Cada habitatge -sveïns empadronats o no- podrà emetre un vot.

Aquests són els dies i les hores en què es podrà votar als diferents nuclis:

Can Gordei: dissabte 16 de setembre de 10 a 12h (al local social de Can Gordei)

L’Esplai i la Masieta: dissabte 16 de setembre de 12:30h a 14:00h (al local social de l’Esplai)

Priorat: dissabte 16 de setembre de 18 a 20h (al local social del Priorat)

El Papagai: diumenge 17 de setembre de 10h a 11:30h (al davant del parc)

L’Ortigós: diumenge 17 de setembre de 12h a 13h (al davant del Mas del Sol)

La Pineda de Santa Cristina: diumenge 17 de setembre de 17 a 18h (al carrer Bages)

La Miralba: diumenge 17 de setembre de 18:30h a 20:00h (al local social de la Miralba)

El nucli: dimecres 20 de setembre de 10:00h a 12:00h (a la Plaça Catalunya)

Hi haurà els papers per votar en cada punt de votació.

El recompte de vots es farà quan s’acabi l’horari de votacions i es gravarà per publicar-lo a les xarxes socials. Val a dir que, tot i que es faci aquest recompte, encara pot variar amb els vots que els veïns o veïnes puguin adreçar directament a l’Ajuntament, en cas de no poder venir a votar el dia en què es faci al seu barri. Les propostes per als pressupostos participatius es podien presentar del 7 al 22 de juliol mitjançant el web municipal.

Aquestes són les propostes que es podran votar:

El Papagai:

Aparells cal·listènia per joves

Mur de pedra seca al parc perquè hi segui la gent gran

Desfibril·lador DEA i formació per la seva utilització

L’Ortigós:

Formigonar l’entrada del camí de Ca l’Alegret

Desfibril·lador DEA i formació per la seva utilització

L’Esplai:

Aparells de cal·listènia per joves a l’exterior del local social de l’Esplai

Desfibril·lador DEA i formació per la seva utilització

Aparells de gimnàstica d’exterior al local social de l’Esplai

La Masieta:

Formigonar part del carrer Avet

Formigonar part del carrer Palmera amb Figuera

Formigonar una part del carrer Eucaliptus fins el carrer Avet

Formigonar la part que falta del carrer Olivera

La Pineda de Santa Cristina:

Formigonar part del carrer de pujada a l’ermita

Formigonar part del carrer Baix Camp, del núm. 4 al 10

Formigonar part carrer Vallès, del núm. 9 al 19

Formigonar part del carrer Segrià, del núm. 9 al 17

Formigonar part del carrer Garrotxa, del núm. 2 al 16

Formigonar part carrer Baix Penedès, del núm. 27 al 35

Formigonar part carrer Anoia, del núm. 15 al 23

Formigonar part del carrer Montsià, del núm. 83 al 91

El nucli:

Parc de cal·listència pels joves, al costat de l’edifici del rebost solidari

Arreglar part peatonal de les cases del torrent cap a dalt el carrer

Taules de ping-pong d’exterior al parc de la Riba

La Miralba:

Parc infantil al costat del local social

Aparells de cal·listènia per joves a l’exterior del local social

Desfibril·lador DEA i formació per la seva utilització

Can Gordei:

Desfibril·lador DEA i formació per la seva utilització

Punt de recàrrega per cotxes elèctrics i híbrids endollables

Aparells de cal·listènia per joves al parc del carrer Cardener

Parc infantil al parc del carrer Cardener

Barbacoes i taules de pícnic a l’exterior del local social

Priorat: