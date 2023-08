L’empresa de serveis de Calafell assoleix la paritat entre dones i homes

La plantilla de Calafell Empresa Municipal de Serveis SA (CEMSSA) ha assolit la paritat entre dones i homes. Segons dades d’aquest mes de juliol, 169 són empleades (el 51%), i 162, empleats (el 49%). Part d’aquestes dades es deu a l’entrada de dones en llocs, com la conducció i maneig de vehicles i maquinària pesant, tradicionalment molt masculinittzats.

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, explica: “Aquesta dada il·lustra que la municipalització de serveis no serveix únicament per a estalviar i millorar el servei. També és útil per trencar la bretxa de gènere en molts oficis i donar les mateixes oportunitats a les dones”.

Ferré afegeix: “Quelcom semblant podem dir de les persones que, a partir de certa edat, tenen més dificultats per a tenir feina”. En aquest sentit, un 24% de la plantilla de CEMSSA té més de 55 anys, una franja d’edat crítica per a la recerca d’ocupació. I la franja d’edat anterior, de 46 a 55 anys, representa el 26%.

Segons l’alcalde, “no és únicament aquesta altra bretxa, la de l’edat, sinó el fet que podem rendibilitzar l’experiència d’aquestes treballadores i aquests treballadors”.

Ocupació estable

CEMSSA també té una alta estabilitat en l’ocupació. El 89% de la plantilla té contracte indefinit, i només un 11%, de caràcter temporal. “Aquesta és una altra dada important, perquè no tenim una empresa municipal per a fomentar una ocupació de mala qualitat”, diu Ferré.

I una altra dada: el 69% de la plantilla resideix a Calafell; el 23%, a la comarca del Baix Penedès; i el 8% restant, a altres indrets. CEMSSA, que gestiona 20 serveis municipals, és la principal empresa del municipi en llocs de treball. Però aquestes xifres confirmen que també és un ocupador important en el conjunt del territori.