L’edició XXI del Torneig de futbol Salva Ribas es celebrarà l’any que ve

Un any més, l’Associació Esportiva Salva Ribas havia preparat l’edició anual del torneig de futbol de categoria Juvenil, una data ja consolidada en el calendari de pretemporada d’equips d’elit de l’estat.Aquest any, però,i, malauradament, aquest s’ha d’ajornar fins l’any vinent. Des de l’Ajuntament del Vendrell es vol agrair novament la feina feta per l’AE Salva Ribas per continuar amb aquest esdeveniment de record i homenatge a Salva Ribas i per portar al Vendrell un torneig amb equips d’alt nivell.