El 2 de setembre Coma‑ruga acollirà el 25è i últim Torneig Eduard Manchón

La platja de Coma-ruga acollirà el proper dissabte 2 de setembre, a la tarda, laUna edició que, en paraules del president de la Penya Barcelonista de Coma-ruga, Josep Maldonado, serà especialment d’agraïment a tots els col·laboradors del Torneig d’aquests 25 anys.dels estius a Coma-ruga.Com cada any, durant el Torneig es faran els dos partits habituals, un de veterans del FC Barcelona +55 contra un altre equip de veterans del Barça que té el nom d'Amics d'Eduard Manchón, i un altre entre l'”Stars Team” i la Penya Barcelonista de Coma-ruga 95.El Torneig comptarà també amb un Memorial, que aquest any servirà per homenatjar i recordar els exblaugranes recentment traspassats, Josep Ma Fusté i Ferran Olivella.I com ja es tradició, durant la tarda hi haurà diverses actuacions, entre elles la dels Nens del Vendrell i els Castellers de Cubelles, la de les Cheerleaders del FCB, el membre de Los Diablos, Agustí o el cantant vendrellenc Pemi Fortuny. Durant la tarda també es comptarà amb la presència de personatges famosos com la cantant Mònica Green o l’humorista Jordi LP, entre altres. També serà present al Torneig Valentí Guardiola, el pare de Pep Guardiola, que serà el convidat a fer el xut d'honor.La cloenda simbòlica de la 25a edició la posarà el pastís d’aniversari creat expressament per a l’ocasió pel prestigiós pastisser Christian Escribà, del qual n’apagarà les espelmes la vídua d’Eduard Manchón.