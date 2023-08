El comerç celebra novament el Calafell Summer Night

Calafell torna a organitzar el Summer Night, una campanya per animar les compres al comerç local de proximitat, amb l’al·licient de sorteigs, descomptes, animació al carrer i espectacles en viu. És un format que va estrenar-se l’any 2015 i que ha vingut donant bons resultats, ja que ha permés dinamitzar el sector, un dels més importants de l’economia del municipi, en el tram final de la temporada d’estiu.

La primera part de la campanya ja va començar el 21 d’agost. Fins diumenge, dia 27, les compres que es facin entre les 11 i les 14 hores podran participar en una Ruleta de Premis, instal·lada a l’entrada del centre cívic Cinema Iris (Vilamar 21).

A més, el cap de setmana del 25 al 27 d’agost, el comerç del nucli de la Platja farà un horari especial prolongat fins a la nit. S’hi podran trobar ofertes especials, promocions descomptes, música en viu i actuacions musicals o teatrals. Dos dels espectacles principals són la Festa Nit 40 i un tast del Circ Raluy Legacy, que actualment està al municipi.

Divendres 25 d’agost

12 a 14 hores: Gimcana refrescant amb premis. A la plaça del Manila.

18:30 hores: Cantajocs i festa de les bombolles, amb Telma i el Pallaso Javi Clown, A la plaça del Manila.

18:30 a 20 hores: Cercavila del grup de timbals i gralles de Mas Romeu. Illa de vianants de la Platja.

18:30 a 21:30 hores: Tallers, pinta-cares, photocall i animació infantil. A diversos punts del carrer Vilamar.

22 a 24 hores: Festa Nit 40. Al carrer Monturiol.

Dissabte 26 d’agost

12 a 14 hores: Gimcana refrescant amb premis. A la plaça del Manila.

18:30 hores: Espectacle “Balla e Bruccia”, amb Beba Silvera Ramons i Telma. A la plaça del Manila.

18:30 a 21:30 hores: Tallers, pinta-cares, photocall i animació infantil. A diversos punts del carrer Vilamar.

18:30 a 21 hores: Músics itinerants. A l’illa de vianants de la Platja. Concert final, a les 21 hores a la plaça del Manila.

23:30 hores: Tast de Circ Raluy Legacy. A la plaça del Manila.

Diumenge 27 d’agost

12 a 14 hores: Xeringada. A la plaça del Manila.

19 hores: Balla salsa amb nosaltres, by Lázaro. A la plaça del Manila.

21 hores: Actuació de Pájaros Mojados. A la plaça del Manila.

La regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Lluïsa Lastra, explica que “aquesta iniciativa garanteix molta diversió per a tota la família”. Lastra afegeix: “És una oportunitat de passar una bona estona, mentre s’aprofita alguna oferta o un descompte”. I recorda que “el comerç local necessita un plus per a fer-lo atractiu de cara al comprador”.



El Summer Night és organitzat per l’Ajuntament i l’associació de comerciants i empresaris Fòrum Calafell i l’associació de locals de lleure nocturn Calafell Nit.