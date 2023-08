L’Arboç no tolerarà cap conducta incívica durant la Festa Major

Representants de l’Ajuntament de l’Arboç es van reunir ahir dimarts 22 d'agost amb membres del Cos de Mossos d’Esquadra del Baix Penedès i de la Policia Local de l’Arboç, per tal de coordinar-se i garantir la seguretat durant la Festa Major que comença aquest proper cap de setmana. Enguany, el dispositiu de seguretat es veurà ampliat i reforçat respecte a altres anys amb el suport d’agents dels Mossos.

Amb aquest dispositiu l’Ajuntament busca prevenir i evitar situacions conflictives com les succeïdes en altres municipis propers aquest estiu durant els caps de setmana i en dies de festa. El dispositiu que es desplegarà, també vetllarà per tal reduïr les conductes incíviques als carrers de la vila. Des de la Corporació Municipal també s’informa que a més de l'augment i la millor coordinació dels efectius policials, també es disposarà de controladors d'accés i vigilants en tots els concerts organitzats per l'ajuntament. I com ja és habitual a la vila en les darreres festes, també hi haurà punts lila on s’informarà sobre conductes sexistes i s’atendrà qualsevol persona que ho sol.liciti.

L'Ajuntament, Mossos d’Esquadra i la Policia Local adverteixen que no es tolerarà cap conducta incívica, discriminatòria o violenta envers altres persones ni béns públics ni privats i en cas que es doni, s’actuarà contra els responsables amb tot el pes de la llei imposant les sancions màximes en tots els casos.