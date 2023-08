El Museu Pau Casals segueix el Cicle de Música als Jardins amb el Quintet Zèfir

Aquest proper dissabte, dins el marc de les activitats d’estiu que ofereix el Museu Pau Casals, se celebrarà el tercer dels concerts que s’emmarquen dins el cicle “Música als Jardins”, després que les dues primeres actuacions tinguessin molt bona rebuda i acollida per part dels seus assistents.Així doncs, en el tercer concert de l’edició d’enguany del cicle musical, actuarà la formació musicalEl Quintet Zèfir es la simbiosi de cinc músics professionals, arrelats a les Illes Balears, amb el propòsit de donar-li el reconeixement que la música de cambra per a quintet de vent-fusta requereix. A través d'una interpretació de qualitat, el Quintet Zèfir té l'objectiu d'apropar el repertori més rellevant d'aquesta formació a tota mena de públic. Destaca la seva participació dins el cicle "Dies Musicals" 2023 organitzada pel Consell Insular d'Eivissa.Així doncs, el Quintet Zèfir té preparat un repertori musical que no deixarà indiferent als seus espectadors: