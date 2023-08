Julivert tanca el Música a la Vila del Vendrell d'aquest agost

Aquest proper dimecres dia 23 la formació Julivert tancarà l'edició 34 del cicle de música tradicional Música a la Vila.



Julivert presentarà el seu primer disc ‘A Tamarit!’ amb 10 cançons populars i de taverna. El so és un reflex dels seus directes, enèrgics i divertits, on combinen un repertori d’arrel amb temes popularitzats i composicions pròpies a partir de la recerca etnogràfica realitzada a l’entorn del Baix Gaià. L’acordió diatònic i el cant a veus identifica aquest grup que encomana ganes de gresca i de ballar.

‘A Tamarit!’ reivindica la cançó i les festes populars davant d’un món que gira massa de pressa. Julivert reivindica amb aquest treball tornar a la plaça, a la sobretaula, al cant improvisat, als balls populars i a la gresca en comunitat. El disc és un cant a la vida cooperativa, a tornar-se a tocar, a ballar plegats, a compartir taula, a viatjar per la Mediterrània, a les llengües i cultures germanes, a tornar a baixar al carrer i omplir la vida de garlandes i torretes amb plantes aromàtiques.