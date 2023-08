Pla de xoc per buidar els carrers de Cunit d’abocaments de residus

L’ajuntament de Cunit ha realitzat un Pla de Xoc per netejar les més de 600 tones de deixalles que han aparegut a la via pública en les darreres setmanes. El Pla de neteja especial s’ha realitzat durant el pont del 15 d’agost amb un reforç especial del servei de recollida, de neteja viària i també amb un dispositiu especial de la Policia Verda que ha multiplicar els efectius de paisà durant tot els dies del pont.

L’ajuntament ha mostrat la seva preocupació per tots els abocaments de deixalles directament a la via pública. En paraules de l’alcaldessa Dolors Carreras “L’incivisme té un cost molt elevat per a tots i totes”. El total de residus recollits fins al 17 d’agost ascendeix a 619 tones, concretament, 106 tones corresponen al desbordament fora dels contenidors. Destaca de totes les dades, al gran quantitat de matalassos recollits del carrer, més de 300.

Aquestes dades estimen una població al municipi de 45.500 persones durant la primera quinzena d’agost.

El Consistori està a l’espera de finalitzar l’adquisició dels nous camions de recollida de la brossa i també dels nous contenidors. En aquests dies, a més, dos dels camions que encara estan en servei s’han avariat.

Des de l’ajuntament es recorda que existeix un servei gratuït de recollida domiciliària de voluminosos, poda i trastos vells que es demana trucant al 977 67 49 79 o a través de l’APP Línea Verde, i que existeixen dues deixalleries on anar a portar tot tipus de residus, a més, amb 12 viatges el rebut de la brossa l’ajuntament el bonifica en un 50%.

16mil euros en sancions

Arran de la preocupant situació d’abocaments a la via pública de tot tipus de residus, la Unitat de Policia Verda ha multiplicat els efectius de paisà, en total es van aixecar 24 actas amb sancions que com a mínim ascendeixen a 16.000 euros.