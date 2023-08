La DO Penedès preveu collir la meitat de raïm que l’any passat per culpa de la sequera

El gruix de cellers de la DO Penedès han començat a veremar aquesta setmana amb la previsió de collir, en el millor dels casos, la meitat de raïm que l’any passat per culpa de la sequera. “Mai s’havia vist una situació com aquesta. Nosaltres, que estem en alçada, collirem entre un 50% i un 60% menys que l’any passat, que ja va ser molt dolent, però d’altres directament no colliran res”, es lamenta Josep Mitjans, propietari de la bodega Loxarel. Francesc Olivella, director de la DO Penedès, reconeix que la situació és “molt complicada” i que molts pagesos estan “lluitant” per salvar les seves vinyes després de tres anys molt secs. Malgrat la baixa producció, es preveu que, en general, el raïm tingui una qualitat "excel·lent".

Francesc Olivella recorda que després de la verema del 2020, que ja es va veure afectada per una plaga molt important de míldiu que va reduir la collita un 40%, les tres següents, comptant la d’enguany, han estat condicionades per una sequera “de les que no es recorden”. La manca de pluges ha anat debilitant als ceps fins al punt que aquest any moltes vinyes han deixat de produir o directament han mort.

Tot i que com la resta ha patit la sequera, a la bodega Loxarel de Pacs del Penedès “encara han estat de sort” perquè esperen tenir una collita de bona qualitat tot i que un 60% inferior a la de l’any passat, que ja va ser “molt dolenta”. El seu propietari, Josep Mitjans, explica que tot i que l’aspecte de les vinyes és força bo, els poc més de 30 litres per metre quadrats que han caigut a les seves terres aquest any han “debilitat” uns ceps que ja venien castigats per la manca d’aigua dels dos últims.

Malgrat la magre collita, s’espera que la qualitat del fruit sigui “molt bona”. Les temperatures suaus dels mesos de juny i juliol han permès una maduració “tranquil·la” del raïm que ha retardat unes setmanes l’inici de la verema respecte els dos últims anys. “La qualitat del raïm serà excel·lent tot i que en algunes vinyes la maduració ha estat una mica irregular”, ha afegit Olivella.

El director de la DO Penedès atribueix la baixa pluviometria al canvi climàtic i reconeix que el consell regulador, de la mà de productors i cellers, ja està treballant per adaptar-se a les noves circumstàncies per garantir el futur. “Estem treballant en el futur repensant com seran les vinyes i quines varietats més resistents i vigoroses s’hauran de plantar”, afegeix.

En el mateix sentit, els productors confien que si durant el proper any “plou el que ha de ploure” la situació es pugui reconduir, però, com des de la DO, reconeixen que és possible que les noves condicions hagin arribat per quedar-se i que l’única solució passi per adaptar-s’hi buscant noves varietats, tècniques de cultiu i marcs de plantació.