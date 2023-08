Continua el cicle Música als Jardins del Museu Pau Casals amb el Quartet Fiora

Aquest dissabte el Museu Pau Casals continua amb el cicle “Música als jardins”, després que el primer concert que va donar el tret de sortida a aquests vespres musicals fos un èxit. Va tenir molt bona acollida des de bon començament.Així doncs, en el segon concert de l’edició d’enguany del cicle musical, rebrem a la formació musical delEl Quartet Fiora es compon de quatre joves músics que es van conèixer l’any 2021. El nom del grup prové del riu Fiora. La natura ha estat i és una font d’inspiració per a molts compositors, i també pel Quartet Fiora, que vol reivindicar una relació respectuosa amb elmedi ambient. El grup té dos grans interessos: descobrir repertori de diverses èpoques i estils, i endinsar-se en el món sonor del propi conjunt. A través de concerts didàctics on presenteni contextualitzen les obres, els joves músics tenen la voluntat d’apropar la música clàssica a tothom, especialment a gent que no en té gaire accés. El Quartet Fiora ha col·laborat amb l’actriu Maria Jesús Lleonart en concerts combinantmúsica i poesia. Els quatre membres tenen àmplia experiència internacional com a solistes i en altres formacions de cambra i orquestrals.Així doncs, Quartet Fiora té preparat un repertori musical que no deixarà indiferent als seus espectadors:Enric Granados: Intermezzo de “Goyescas”Eduard Toldrà: Quartet de corda “Visites al Mar” I La ginestaII NocturnIII La mar estava alegreJoaquín Turina: La oración del toreroIsaac Albéniz: Suite España I AsturiasII SevillaIII CádizJoaquim Malats: Serenata espanyola