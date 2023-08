El Museu Deu i les paradoxes polítiques vendrellenques

Tenir memòria és algunes vegades divertit. Fa anys que tinc al cap aquest article, i pots, ves a saber, una nissaga d’escrits amb el mateix sentit. Però toca el que toca, la gran paradoxa del Museu del Vendrell. És el meu museu predilecte dels cinc de la ciutat. El contingent, el Palau Rabassó, un edifici magnífic. El contingut, excepcional, les col·leccions que va atresorar el notari Antoni Deu Font. Generós el notari va fer donació del palau, de les obres d’art i de molts diners a l’Ajuntament per obrir el museu. Una cosa mai vista. L’Ajuntament va encarregar a un expert la museiització del palau i l’any 1995 es va inagurar, per cert, amb la presencia de Jordi Pujol.Escric això per recordar la paradoxa. Martí Carnicer havia deixat l’alcaldia un any abans i l’alcalde socialista era el seu dofí d’aleshores, Josep María Llasat, que a la vegada era candidat del PSC a l’alcaldia del Vendrell, eleccions que se celebraven aquells dies de primavera del 95. Al final, Llasat va perdre les eleccions i el nou alcalde de va ser Benet Jané, candidat de CiU. Els mesos previs a la inauguració del museu van ser crítics. La gent de CIU acusava Llasat i el PSC de gastar frenèticament diners públics per afavorir la seva candidatura. I la inversió al museu, sufragada per cert per la donació d’Antoni Deu, era la diana predilecta dels atacs. De fet va ser Francesc Trillas, que seria passades les eleccions regidor de Cultura, un dels principals acusadors de Llasat. El lema era, ja està bé de fer obres faraòniques (referit a les obres del Museu Deu). La paradoxa? Tants anys despès, a les passades municipals, un dels antics convergents que donava suport a la Llasat, antic socialista, era justament, Francesc Trillas.Sincerament, no crec que el Museu Deu hagi estat mai una obra faraònica. Ni m’ho va semblar fa gairebé 30 anys ni m’ho sembla ara. La política dona tantes voltes que allò que aleshores semblava terrible, avui (amb perdò) fa riure. Ah! I qui no hagi visitat encara el Museu, que no deixi escapar l’ocasió. És una joia, no de l’art de l’antic Egipte, però.