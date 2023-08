Seguint la petjada del músic vendrellenc Benvingut Socias a Galícia

Aquests dies l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès ha fet donació a dues institucions gallegues del llibre “ Benvingut Socias Mercadé (1877-1952), un músic vendrellenc per descobrir. Estudi del seu llegat a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès” (2019), obra de Nativitat Castejón, que va acompanyat d’un CD que és el primer enregistrament d’una selecció de les seves composicions.

La vinculació de Benvingut Socias amb Galícia és deguda a uns reconeixements que va rebre a la seva joventut: el 1896 dos premis per una missa amb el lema “Santísima Trinidad” del Certamen artístico-literari del II Congreso Eucarístico Nacional celebrat a Lugo i el 1897 el primer premi de composició en el Certamen literario-musical organitzat per l’Ateneo León XIII i celebrat a Santiago de Compostel·la per “Misa en honor del apóstol Santiago, a cuatro voces (tiple, contra, tenor y bajo) y orquesta”, la qual fou estrenada a la catedral de Santiago.