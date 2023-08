Cunit numera els punts de vigilància de la platja per seguretat

L’Ajuntament de Cunit ha pres una iniciativa important per millorar la seguretat i l’accessibilitat a les seves platges mitjançant la instal·lació de la numeració de les torretes de vigilància. Aquesta mesura té com a objectiu fer que les torretes siguin més visibles i fàcilment identificables tant pels serveis d’emergència com pels usuaris.

La iniciativa respon a la preocupació de l’Ajuntament per garantir la màxima seguretat i benestar dels ciutadans i visitants que gaudeixen de les platges de Cunit. La numeració de les torretes de vigilància permetrà una identificació ràpida i precisa en cas d’emergències o situacions que requereixin assistència immediata. A més a més, facilitarà la coordinació dels serveis d’emergència i millorarà els temps de resposta davant d’eventualitats.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo, va expressar la importància d’aquesta mesura afirmant: “La numeració de les torretes de vigilància és un pas fonamental cap a un entorn més segur i accessible a les nostres platges. Volem assegurar-nos que tant els serveis d’emergència com els usuaris puguin identificar fàcilment la ubicació exacta en cas de necessitat.”