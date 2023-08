Comença el gruix de les Festes d’Agost a tots els nuclis de Calafell

Aquest cap de setmana comença el gruix de les Festes d’Agost, que se celebren a tots els nuclis del municipi de Calafell. Hi ha programades, fins al dia 27, una trentena d’activitats, en diferents escenaris, la major part gratuïtes.

Des de fa alguns anys, aquest cicle festiu, igual que les Festes de Setembre, cobreix intervals entre les tres festes majors del municipi: Sant Pere, la Santa Creu i Sant Miquel. El programa aplega activitats tradicionals que ja es celebraven i totes aquelles que van organitzant-se de nou…

Hi podem trobar sardanes, havaneres, concerts de música clàssica, cinema a la fresca, balls participatius, festes electròniques... Hi ha dues activitats destacades. D’una banda, el 15 d’agost, que recorda les festes d’estiu que es feien al nucli de Segur, amb un gran espectacle piromusical i una gresca de festa major amb el grup Versión Imposible. I del 25 al 27 d’agost se celebra el Calafell Summer, la festa de fi d’estiu a la zona comercial de la Platja.

Els horaris i indrets dels actes, així com els preus dels concerts amb entrada, pot trobar-se a l’agenda de la web municipal. Aconsellem usar aquest espai, així com la resta de canals d’informació municipals, per estar al dia de qualsevol canvi que pogués produir-se, per motius meteorològics o organitzatius.

Durant els actes de la nit del 15 d’agost, que se celebren al Port, funcionarà un punt lila. Recordem que és un espai de suport i seguretat professional per a la prevenció de l'assetjament, l'abús i les agressions sexuals, masclistes i LGBTI-fòbiques als espais públics, així com d'assessorament i actuació en cas que se'n produeixi alguna.