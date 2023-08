L’Arboç celebrarà la 7ª Cursa i Marxa Solidària contra el Càncer l’1 d'octubre

El diumenge 1 d’octubre tindrà lloc pel circuit urbà de la vila de l’Arboç la setena edició de la Cursa i Marxa Solidària contra el Càncer, una iniciativa promoguda per la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de l’Arboç i organitzada conjuntament amb el Club Esportiu l’Arboç. Enguany es tornaran a realitzar les curses infantils, igual que es van fer durant les primeres edicions, per tal d'oferir la possibilitat de participar fins i tot als més petits de casa.

Amb sortida des de la plaça de la Vila (davant de l’Ajuntament), la 7a Cursa Solidària contra el Càncer ofereix tres variants d’inscripció: una marxa a peu de 5 km, una cursa de 5 km, i les curses infantils que aniran desde la Rambla Gener fins la plaça de la vila. A més, també hi haurà la possibilitat de comprar la samarreta commemorativa i col.laborar a la vegada per la causa, amb la inscripció a la modalitat “Dorsal 0”, pensat per a aquelles persones que vulguin la samarreta i a la vegada col.laborar amb la causa.

La recollida de dorsals serà el dissabte 30 de setembre a la tarda de les 17.30h a les 20.30hi el diumenge 1 d’octubre de les 07.45h a les 08.45h a la Casa de Cultura. Des d’avui ja es poden fer les inscripcions a on-line:

Uns dels objectius prioritaris d’aquesta cursa i marxa, a banda de fomentar l’esport, és la recaptació de fons per la lluita contra el càncer. El diners recaptats aniran per aquesta causa. Aquesta cursa està organitzada per l’Ajuntament de l’Arboç conjuntament amb el Club esportiu l’Arboç.