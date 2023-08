S’adjudiquen les obres de millora del barri de la Riba de la Bisbal

Les obres de millora del barri de la Riba inclouen el canvi de la xarxa d’aigua, el soterrament de l’enllumenat públic i el canvi de bombetes per LED, la instal·lació d’hidrants de protecció contra incendis i la instal·lació de conduccions i arquetes soterrades per a cablejat de telecomunicacions. Les obres estaven pressupostades en 1.063.364,44€ (IVA inclòs) i, durant el termini de licitació, s’hi van presentar cinc empreses. La mesa de valoració va proposar adjudicar les obres a l’empresa Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada S.A. i el 17 de juliol es van adjudicar provisionalment les obres. Com que l’empresa ha presentat la garantia i la documentació, la Junta de Govern ha aprovat adjudicar definitivament les obres. Ara, els següents passos seran la formalització del contracte i l’acta de comprovació de replantejament.