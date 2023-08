Mercadona anuncia l’ampliació del súper del mercat municipal de Calafell

Mercadona ha anunciat a l’Ajuntament de Calafell l’ampliació del supermercat que té al mercat municipal de Calafell. L’ampliació no implicarà que tingui més metres quadrats, sinó que constarà d’una reestructuració del seu espai, guanyant zona de vendes a part dels actuals magatzems.

La direcció de Mercadona a Catalunya s’ha reunit aquest dimarts, 8 d’agost, amb el govern municipal per explicar-li la iniciativa. La cadena ha indicat que presentarà el projecte en breu i que la seva intenció seria començar les obres l’any vinent.

L’Ajuntament li ha comunicat a l’empresa que caldrà fer un conveni per a ampliar l’actual concessió. Recordem que Mercadona va guanyar la concessió per a fer el mercat municipal, que va obrir portes fa una dècada, reservant-se’n el 50%. L’ampliació no altera aquest percentatge, però modifica la seva distribució i per això és necessari renovar el conveni existent.

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, ha explicat: “Hem reclamat a Mercadona contrapartides en obres i millores tant al mercat municipal com en el seu entorn”. Ferré afegeix: “Celebrem que qualsevol empresa vulgui ampliar o millorar la seva presència al nostre municipi, perquè és senyal que les coses van bé i la marxa econòmica general és positiva”. I subratlla: “Com que estem parlant d’un equipament públic com el mercat, que està sobre un terreny municipal, cal, això sí, que l’empresa ho compensi”.